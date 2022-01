Jason Derulo se bat avec deux hommes dans un hôtel de Las Vegas

D’après plusieurs sources présentes sur les lieux des faits, le conflit aurait débuté après que deux hommes aient appelé la star de RnB « Usher ». Cette remarque n’ayant pas du tout été au goût de Jason Derulo, ce dernier n’a pas pu s’empêcher de se ruer sur l’un des deux individus et de le rouer de coups jusqu’à ce que la sécurité le retienne. L’auteur de Watcha Say n’a pas voulu s’arrêter à ce stade et a tenté une seconde fois d’asséner des coups aux hommes qui l’ont insulté. La police a été prévenue par le personnel de l’hôtel mais les deux hommes avec qui le chanteur s’est battu n’ont pas semblé vouloir porter plainte sur le moment. L’artiste s’est donc tiré de cette sérieuse altercation avec un rappel à l’ordre des autorités et une exclusion de l’établissement hôtelier.