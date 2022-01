Des automobilistes bloqués plus de 24h à cause de la neige à Washington

La tempête de neige qui s’est abattue sur la région de Washington a laissé des automobilistes coincés sur l’autoroute pendant plus de 24h.

Ce lundi 3 janvier, une tempête de neige s’abattait sur la région du nord-est des États-Unis. Avions cloués au sol, écoles fermées, accidents de la route… La capitale américaine était complètement paralysée par les conditions météorologiques.

Sur une des autoroutes menant à la capitale, des automobilistes sont restés coincés plus de 24 heures dans leur véhicule à cause de la tempête. Ils ont pu être libérés mardi 4 janvier après que les autorités aient pu dégager les voies rendues inaccessibles par la neige, le verglas, les arbres tombés et les camions immobilisés.