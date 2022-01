La princesse Esmeralda de Belgique souhaite le retrait des statues de Léopold II

Ce n’est pas la première fois que la princesse Esmeralda prend position face au passé colonial de la Belgique. En 2020, elle s’était déjà confiée à nos confrères de la RTBF pour leur dire « qu’il est très important qu’on évoque le problème des excuses ». Une question qui n’a jamais vraiment été débattue jusqu’à présent.

Alors, aujourd’hui, elle persiste et fait savoir dans un édito publié le 1er janvier dans le magazine anglophone bruxellois Brussels Times, qu’elle souhaite que des actions concrètes soient réellement mises en place par notre pays. Elle se prononce en faveur du déboulonnage des statues de Léopold II, mais ce n’est selon elle que la première étape d’un long chemin. Comme elle l’a déjà fait savoir il y a un an et demi, la Belgique doit également s’excuser sur son passé colonial et commencer à enseigner dans les écoles la vraie histoire de ce qu’elle a fait au Congo.