À la télé ce soir: « Karaté Kid : Le moment de vérité » ou « Hatchi : a dog’s tale »

Daniel, 16 ans, et sa mère s'installent dans une petite ville de la côte californienne. A la suite d'un incident sur la plage, l'adolescent devient la bête noire d'une bande de voyous, dirigée par un certain Johnny. Il rencontre par hasard un Japonais d'âge mûr, Miyagi, qui lui enseigne l'art du karaté...

« Renaud, toujours debout ! » à 20h23 sur La Une

Désignée chanson française préférée de tout les temps en 2015, "Mistral gagnant" est un des nombreux tubes de Renaud, qui a vendu plus de 20 millions d'albums. Comment ce jeune loubard en blouson de cuir s'est-il hissé en haut de l'affiche ? Dans les coulisses, le chanteur sombre de plus en plus dans l'alcool et la mélancolie, mais quelles blessures cache-t-il ? Didier Varrod, Jacques Attali, Raphaël Mezrahi, Gauvain Sers, Dave, Louane ou encore Elodie Frégé reviennent, au travers de leurs témoignages, sur le destin unique de ce chanteur engagé.

« Hatchi : a dog’s tale » à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Lasse Hallström (2009)

L’auteur suédois de « L’œuvre de Dieu, la part du Diable » signe ce remake US d’un film japonais de 1987 évoquant la fidélité d’un chien envers son maître disparu. Émouvant Richard Gere et fabuleux toutou. Énorme succès en DVD et au pays du Soleil levant.

« Godzilla » à 21h45 sur Tipik – Deux étoiles

De Roland Emmerich (1998)

Remake très critiqué par ses fans d’un blockbuster japonais des années cinquante, récompensé pour ses gigantesques effets spéciaux et aussi par trois nominations aux Razzie Awards, en concurrence avec « Armageddon » de Michael Bay. Ah, ces grosses machines…

« Babysitting 2 » à 20h05 sur Tipik – Une étoile

De Nicolas Benamou et Ph. Lacheau (2015)

Christian Clavier prend le relais de Gérard Jugnot en « guest star » dans cette suite exotique du pilote à succès de 2013. En jouant grassement sur les références cinéphiliques assez récentes (« The Descent », « 127 heures »), on gagne en spectaculaire ce qu’on perd en identité. Quelques gags irrésistibles sauvent un manque de rythme global.

« Gigi » à 01h10 sur France 3 – Une étoile

De Jacqueline Audry (1949)