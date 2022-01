Épiphanie: des centaines de personnes ont fait la queue dans l’espoir de devenir riche

Une boulangerie bruxelloise avait remplacé la fève par une pièce en or 18 carats dans deux de ses galettes.

Ce jeudi 6 janvier a été marqué par la fête de l’Épiphanie et la traditionnelle dégustation de la galette des Rois. À l’occasion de cette journée et pour la troisième année consécutive, la boulangerie De Weerdt, située à Saint-Gilles, avait glissé deux fèves très spéciales dans deux de ses galettes : des pièces en or 18 carats.

Un joli coup de marketing réussi puisque les clients ont été nombreux à faire la file tout au long de la journée avec l’espoir de dénicher l’un des deux précieux sésames.