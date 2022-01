À la télé ce soir: «Lego Masters» et «Very Bad Trip 2»

«Lego Masters» revient pour une deuxième saison encore plus spectaculaire avec des nouveaux candidats qui vont redoubler de créativité pour relever de nouveaux défis. Le principe est le suivant : des équipes de deux candidats vont s'affronter dans une compétition qui propose de construire de spectaculaires créations en briques. A la fin, un seul binôme remportera le trophée et le titre de Lego Masters. Cette semaine, au programme, deux épreuves particulièrement remuantes : «Opération héros», avec la création d'un film d'action et surtout d'une scène très explosive, ensuite «La tour infernale», avec des constructions qui devront résister à des secousses sismiques.

Very Bad Trip 2, à 20h05 sur Tipik

Deux ans après le catastrophique enterrement de vie de garçon de Doug, Stu se marie. Pour enterrer sa vie de célibataire, le jeune homme a décidé de ne prendre aucun risque et a prévu un simple brunch en Thaïlande, juste avant la cérémonie. Mais, une fois encore, les choses vont mal tourner...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

City of Lies (1re TV), à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles

de Brad Furman (2018)

À l’image de l’excellent « Zodiac » de David Fincher, cet autre thriller journalistico- policier, par l’auteur de « La défense Lincoln » sur une affaire non élucidée ayant pour toile de fond la corruption au sein du LAPD, a vu sa sortie totalement bousillée par des accusations de violence perpétrée contre Johnny Depp sur le plateau. Dommage, car le résultat ne méritait pas une telle issue. Passionnant surtout grâce à l’utilisation ad hoc du flash-back et au charisme de ses deux têtes d’affiche, Forest Whitaker et le susnommé, évidemment.

Very bad trip 2, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Todd Phillips (2011)

On prend les mêmes et on recommence, en abandonnant le continent américain au profit de la Thaïlande et Bangkok. Inutile de dire qu’avant la célébration du nouveau mariage prévu, nos joyeux noceurs en auront à nouveau vu des vertes et des pas mûres. Moins hilare que le numéro un, ce nouveau « Très mauvais séjour » évolue plutôt vers le thriller, ce qui est finalement assez drôle, si on peut dire.

Flashdance, à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

d’Adrian Lyne (1983)

L’ambiance devenue très rétro de cet énorme succès de l’époque distille aujourd’hui un charme surprenant et même un contenu prémonitoire. Précision : les spectaculaires numéros de l’héroïne incarnée par Jennifer Beals – préférée à Demi Moore ! – sont en réalité exécutés par la Française Marine Jahan, une danseuse professionnelle.

Le septième fils, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Sergeï Bodrov (2014)

Les fans de l’œuvre littéraire de Joseph Delaney ont tiré à boulets rouges sur cette coproduction internationale au casting de haut vol (Jeff Bridges, Alicia Vikander, Julianne Moore…) et à la réalisation techniquement impeccable par l’auteur sibérien de « Mongol ». Aucune importance évidemment pour ceux qui n’ont pas lu les bouquins… À réserver toutefois aux amateurs d’« heroic fantasy ».

Warcraft : le commencement, à 21h50 sur AB3 - Deux étoiles

de Duncan Jones (2016)