À la télé ce soir : « Papa ou maman » ou « Kingsman : le cercle d’or »

Florence et Vincent Leroy ont tout eu pour être heureux : un mariage réussi, de bons métiers, une magnifique maison et trois beaux enfants. Mais le couple a désormais décidé de divorcer. Une opération compliquée dès lors qu'aucun des deux parents ne désire obtenir la garde de leur progéniture...

Kingsman : le cercle d’or, à 21h10 sur TF1

Poppy, une baronne de la drogue, menace de propager un poison violent. Eggsy, qui est devenu un kingsman accompli, voit son quartier général exploser. Seul Merlin, specialiste en gagdets, a survécu. Afin de se débarrasser de Poppy, les deux hommes doivent faire équipe avec les agents Tequila et Whiskey...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

12 Years a Slave, à 21h00 sur Arte - Trois étoiles

de Steve McQueen (2013)

L’adaptation du roman autobiographique de Salomon Northrup publié en 1853 et qui joua un rôle probablement décisif dans la lutte pour la liberté des hommes de couleur chez l’Oncle Sam : un film magistral récompensé par l’Oscar dans la catégorie reine du meilleur film, dont le caractère et le style british ne mentent pas, avec derrière la caméra l’auteur londonien du fameux « Hunger ». On a beau savoir que l’histoire va s’achever sur un happy end historique, la qualité de sa reconstitution et son intensité dramatique en font un « must » évident pour tous les cinéphiles grand public. Les vrais…

Gone Girl, à 21h10 sur France 2 – Deux étoiles

De David Fincher (2014)

L’avant-dernier film de l’auteur de « Zodiac » a fait l’unanimité, et il est vrai que les deux premières heures du récit sont aussi intrigantes que captivantes, avec de subtils rebondissements solidement maîtrisés ! Très apprécié aussi le portrait cinglant et impitoyable de la surenchère des chaînes de télé US. La perfection totale semblait au bout du compte quand la dernière partie vient jeter un froid, essentiellement à cause d’un détail parfaitement grotesque.

Alad’ 2, à 20h10 sur Tipik – Deux étoiles

De Lionel Steketee (2018)