Kate Middleton : un splendide cliché dévoilé pour son 40e anniversaire

Ce dimanche 9 janvier est un grand jour pour la duchesse de Cambridge qui fête son 40e anniversaire. Une étape importante qu'elle compte bien célébrer entourée de son clan d’après Duncan Larcombe, journaliste spécialiste de la monarchie, qui s’est confié dans le Mirror. « Kate et William ne sont pas du genre à s'enfuir pour célébrer les choses de leur côté et laisser leurs enfants à la maison. Je pense que l'anniversaire de Kate sera comme à Noël, ce sera discret et entièrement consacré à sa famille. »

Une photo inédite

Pour marquer cet anniversaire et pour faire monter l’excitation du peuple britannique, le duc et la duchesse de Cambridge ont dévoilé sur leur compte Twitter ce samedi 8 janvier un magnifique cliché de Kate. Photographiée dans une splendide robe blanche par Paolo Roversi, les internautes n’ont pas tardé à réagir. « J’ai le souffle coupé. Sa beauté rayonne de l’intérieur » écrit notamment une utilisatrice.