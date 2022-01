Au Royaume-Uni, un chien volé retrouve ses propriétaires huit ans plus tard

Mais grâce à sa puce et un vétérinaire vigilant, le couple a reçu une bonne nouvelle en ce début d’année 2022. Cassie était bien vivante. Malgré tout, ils ont dû faire appel à un enquêteur de la RSPCA pour remonter jusqu’à leur chienne.

Cela faisait huit ans que les propriétaires, Stuart et Jayne Wiley, étaient sans nouvelles de leur chienne Cassie. Ils avaient perdu tout espoir de la revoir et avaient même envisagé son décès.

« L’infirmière vétérinaire a dû rendre Cassie à la personne qui avait amené le chien au cabinet, et quand elle nous a contactés, nous avons regardé les éleveurs illégaux connus dans la région, et nous avons très vite identifié le couple qui avait Cassie », a expliqué Colin Butcher, de The Pet Detectives.

La police du Sussex, qui s’est rendue sur place pour récupérer la chienne, a partagé la vidéo des retrouvailles sur Facebook et Twitter. On y voit le cocker et ses trois chiots très heureux de retrouver leurs propriétaires.

D’après Stuart et Jayne qui sont aux anges, cette longe absence n’a pas empêché Cassie de facilement retrouver ses marques à la maison.