Un biopic sur Audrey Hepburn est en préparation

Le magazine Variety révèle que la plateforme de streaming Apple TV+ va produire un film retraçant la vie et la carrière de l’actrice Audrey Hepburn. Celui qui prendra en main la direction du projet n’est autre que Luca Guadagnino, réalisateur de « Call Me by Your Name ».

L’actrice qui a été choisie pour interpréter le rôle de celle qui était surnommée par son père « Monkey Puzzle » n’est autre que Rooney Mara, qui a joué dans le film « Carol » pour lequel elle a reçu le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 2015.