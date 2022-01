Élisabeth II: des mesures supplémentaires pour la protéger vont être mises en place

Selon une source proche de la famille royale, l’entourage de la Reine se dit inquiet pour sa sécurité et a décidé de renforcer dans les prochains jours le système de surveillance autour du château de Windsor. L’une des nouvelles mesures qui sera mise en place à partir du 27 janvier concerne une zone d’exclusion aérienne. « Les avions et les drones seront interdits de passer à moins de 2 500 pieds d’altitude au-dessus de la résidence à partir du 27 janvier », précise le tabloïd The Sun.

Cette décision de renforcer la sécurité fait suite au malheureux événement qui s’est déroulé le 25 décembre dernier. Alors qu’Élisabeth réveillonnait au château de Windsor avec le prince William, Kate Middleton et leurs enfants par visioconférence, un individu armé d’une arbalète s’est introduit dans sa demeure. L’homme qui voulait assassiner la Reine, a été interperlé par la police et placé en soins psychiatriques.