À la télé ce soir: «Papi-sitter» ou «Millenium: les hommes qui n’aimaient pas les femmes»

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé.

« Elizabeth II : histoire d’un couronnement » à 23h15 sur La Trois

Depuis le palais de Buckingham, Elizabeth II commente, 65 ans plus tard, l’une des plus importantes journées de son règne : le jour de son couronnement, le 2 juin 1953. Elle détaille les préparatifs qui furent orchestrés par le duc de Norfolk et le duc d’Edimbourg durant près de seize mois.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Section spéciale » à 21h sur France 5 – Quatre étoiles

de Costa-Gravas (1975)

La honte des tribunaux d’exception sous Vichy, minutieusement reconstituée d’après les archives allemandes : rien n’a jamais arrêté le cinéaste grec dans son art de la dénonciation, pas même la justice française qui lui refusa l’accès à ses propres dossiers. À l’autopsie, on comprend pourquoi ! À sa sortie, le titre a fait scandale, ce qui n’a fait qu’augmenter son intérêt. Au fil d’une distribution exceptionnelle, Claude Piéplu et Michel Galabru brillent dans des rôles totalement inattendus, ceux de deux hauts magistrats aux visions très différentes de la justice et du devoir d’État, dans une séquence d’anthologie. Une page d’Histoire amenant magistralement le cinéma au-delà de sa dimension artistique.

« Millenium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes » à 20h05 sur Club RTL – Trois étoiles

de David Fincher (2011)

Le réalisateur doué de « Seven » et « Zodiac » avait eu tort de décliner le projet d’adaptation du best-seller posthume de Stieg Larsson avant même que son concurrent suédois ne soit en piste. Il a fini par changer d’avis et le résultat est fascinant à tous les niveaux : mieux structuré, plus accompli, interprété avec luxe et talent, Daniel Craig en tête, dans ce qu’il faut bien décrire comme un savoureux contre-emploi.

« Les municipaux : ces héros » à 21h15 sur C8 – Trois étoiles

d’Eric Carrière et Francis Ginibre (2018)

Évidemment, cette caricature totalement irrévérencieuse et hilarante de la France administrative profonde n’a pas fait l’unanimité, tant elle est parfois criante de vérité. Et pour nous, les voisins du Nord ? Sans commentaire. À signaler qu’une suite sous-intitulée « Trop c’est trop ! » est apparue sans tarder à l’initiative des mêmes « Chevaliers du fiel ».

« Le cas Richard Jewell » à 20h30 sur Tipik – Trois étoiles

de Clint Eastwood (2019)