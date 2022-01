Buckingham dévoile les détails du jubilé d’Elizabeth II

Dimanche, plus de 1.400 grands déjeuners du jubilé organisés par des volontaires sont d’ores et déjà prévus à travers le pays. Pour clore les festivités, un immense défilé mêlant théâtre, cirque, musique et arts de rue aura lieu à Londres. Le palais promet des artistes, danseurs, musiciens, militaires, travailleurs clés et bénévoles, venus de toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui s’uniront pour raconter l’histoire des soixante-dix ans de règne de la Reine dans un festival impressionnant de créativité.

D’autres iniatives sont prévues. Notamment la « canopée verte du jubilé » qui prévoit la plantation de 60.000 plants d’arbres durant l’année mais aussi un concours national de pâtisserie pour « trouver un tout nouveau pudding dédié à la Reine. »