Los Angeles: un pilote sauvé de justesse avant que son avion ne soit percuté par un train (vidéo)

Selon la police de Los Angeles, qui a diffusé sur Twitter une vidéo du sauvetage enregistrée par la caméra embarquée d’un des agents, le monomoteur a subi une perte de propulsion alors qu’il décollait d’un aérodrome voisin. Le septuagénaire qui se trouvait aux commandes a donc dû effectuer un atterrissage d’urgence, se posant en pleine ville et s’immobilisant à moitié sur des rails de chemin de fer.

Sauvetage in extremis

Sur la vidéo de la police, on peut voir des agents s’affairer pour tirer du cockpit le pilote, le visage en sang et visiblement sonné. Les policiers ont à peine le temps de le traîner à l’écart que, cinq secondes plus tard, un train lancé à pleine vitesse vient percuter l’avion de plein fouet, faisant voler les débris alentour.

« Je pense que ce type doit acheter un billet de loto car il a quand même trompé la mort deux fois en l’espace de dix minutes », a déclaré à la télévision NBC Robert Sherock, un des deux policiers ayant mis le pilote en sécurité. Le pilote qui a évité la catastrophe de justesse a été transporté à l’hôpital et son état était stable dimanche soir. Il se trouvait seul dans l’avion et l’accident n’a heureusement fait aucun autre blessé, ont précisé les secours.