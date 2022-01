À la télé ce soir : « Le Hobbit: la bataille des cinq armées » ou « Rocky II : la revanche » (vidéos)

Thorin et les Nains ont atteint la Montagne Solitaire et repris possession de leur royaume et de leur trésor avec l'aide de Bilbon le Hobbit. Le dragon Smaug, tiré de son sommeil, n'apprécie pas et le fait savoir aux habitants de Lac-ville. Une gigantesque et terrible bataille se prépare...

« Rocky II : la revanche », à 22h00 sur Club RTL

Apollo Creed et Rocky Balboa soignent dans un hôpital les plaies et bosses récoltées lors du combat qu'ils viennent de se livrer. Mécontent du résultat incertain de la rencontre, Apollo ne cesse de harceler Rocky pour obtenir une revanche. Malgré les risques pour sa santé, Rocky finit par accepter...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’odyssée », à 21H10 sur France 2 – trois étoiles

de Jérôme Salle (2016)

Le film retraçant la carrière de Jacques-Yves Cousteau. Le célèbre océanographe y apparaît sans complaisance sous les traits de Lambert Wilson, finalement préféré à Adrien Brody et Romain Duris! Infidèle, obsédé par ses passions, mais capable de s’amender. Tourné principalement au large de la Croatie, de l’Afrique du Sud et en Antarctique par l’auteur des «Largo Winch», le film ne pèche que par son classicisme, pour autant qu’il s’agisse d’une tare existante.

« Rocky III, l’œil du tigre », à 20H05 sur Club RTL – deux étoiles

de Sylvester Stallone (1982)

Avec la transformation en coach de son rival des deux premiers épisodes et l’arrivée d’un nouveau challenger jeune et féroce, on entre certes dans la routine mais pas encore dans la démesure. Rediffusée dans la foulée, «La revanche» – qui était la première suite – reste plus intéressante, véhiculant un humour assez percutant face à certains aspects de l’«American way of life», en particulier le monde de la publicité.

« Le Hobbit: la bataille des cinq armées », à 23H15 sur France 2 – deux étoiles

de Peter Jackson (2014)

Suite et fin de la deuxième trilogie produite par le cinéaste néo-zélandais d’après les tomes du vétéran de la Grande Guerre John Ronald Reuel Tolkien. Si on est fan d’images de synthèse, de maquillages au ciseau, de bébêtes immondes et d’aventures médiévales, c’est le film rêvé. Pour les autres, cet épilogue est… encore pire que les deux précédents.

« On continue à l’appeler Trinita », à 21H15 sur C8

d’Enzo Barboni (1971)