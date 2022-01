À la télé ce soir : « Go Fast» ou « Delphine, mon histoire» (vidéos)

« Delphine, mon histoire» à 19h40 sur RTL TVI

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg évoque sa vie pour la première fois. Une histoire pleine de tristesse, de mensonges, de désarroi, de hauts et de bas. Mais aussi une histoire avec une fin heureuse inespérée, après avoir été pendant plus de cinquante ans "le linge sale du palais". Delphine parle de toutes les phases et émotions de son parcours et met à disposition ses propres photos et albums de famille. Ses proches et confidents, ainsi que des experts, donnent leur avis sur la saga royale : son partenaire, sa mère, une amie, mais aussi ses avocats, le journaliste Mario Danneels, des employés du Palais Royal, mais aussi des amies du milieu artistique.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Elle et lui » à 13H35 sur Arte - Quatre étoiles

de Leo McCarey (1957)

L’une des meilleures et des plus subtiles comédies romantiques de l’âge d’or californien est en réalité l’excellent remake d’un titre éponyme qui l’était déjà une vingtaine d’années auparavant, en noir et blanc, signé par le même réalisateur, et avec Charles Boyer et Irene Dunne relayés par Cary Grant et Deborah Kerr. Cette fois, on est en technicolor et dans les deux langues, majoritairement à bord de l’authentique paquebot qui amena officiellement la future Grace de Monaco au pied du célèbre rocher.

« Go Fast » à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

d’Olivier Van Hoofstadt (2008)

Mélange de «Taxi» et de polars plus classiques du genre, le deuxième film de l’auteur de «Dikkenek» constitue une bonne surprise, marquant le retour réussi de Roschdy Zem à un registre plus sérieux. En revanche, Olivier Gourmet disparaît beaucoup trop vite du récit, dont le tournage a été appuyé par le ministère de l’Intérieur hexagonal.

« 22 Jump Street » à 20H15 sur AB3 - Deux étoiles

de Phil Lord et Christopher Miller (2014)

Avec cette première suite d’une série dont la… suite était déjà annoncée triomphalement en guise de générique final, la saga atteint son rythme de croisière, à la fois plaisant et drôle, à condition bien sûr d’accepter les codes humoristiques en vigueur de l’autre côté de l’Atlantique. Reste qu’on attend toujours le «123»…

« Matrix Revolutions » à 21H15 sur TMC - Deux étoiles

d’Andy et Lana Wachowski (2003)

Le gros scandale de ce dernier volet de la trilogie initiale – tourné en même temps que le second, «Reloaded» – réside dans le fait que Monica Bellucci n’apparaît que furtivement dans une séquence annonçant la grande bagarre finale tant attendue, interminable et trop bardée d’effets spéciaux.

« Allagash » (1re TV) à 20H30 sur Be1 - Une étoile

de John Barr (2020)