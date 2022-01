Sym Jet X 125: facteur X urbain

Par rapport à l’autre Sym « Jet », le X 125 se distingue par un design plus sportif avec des lignes très agressives, coupées à la serpe. Par exemple, sur la face avant, on découvre une double optique à leds ainsi qu’un saute-vent fumé et fixe qui se veut davantage un accessoire esthétique plutôt qu’un outil fonctionnel. Le phare arrière qui, lui aussi, ne manque pas de « tranchant » – tout comme le carénage du tablier – fait également confiance aux leds. Même s’il bénéficie de deux roues de 14 pouces, de par ses dimensions, le Jet X 125 se veut avant tout taillé pour la conquête de la ville. Avec une puissance maximale limitée à 12,6 chevaux, les sorties sur autoroute sont possibles mais elles resteront limitées, la faute à une vitesse de pointe oscillant entre 110 et 115km/h compteur en fonction de la pente.