Suzuki S-Cross: un choix pas si cornélien

Commençons cet essai par un constat : comme nous, en regardant le catalogue Suzuki, vous hésitez peut-être entre le S-Cross et le Vitara, aux fiches techniques assez similaires. Alors, comment trancher ? Le S-Cross propose davantage d’espace à l’intérieur et un plus grand coffre de 430 litres. Il y a de quoi hésiter mais le S-Cross est plus familial. On n’a pas fini de parler du Vitara car, en 2022, il héritera d’un tout nouveau moteur hybride « auto-rechargeable » qui, sur papier, se montrera plus « vert » que la motorisation que nous avons testée. Cela signifie que le S-Cross devrait également recevoir cette nouvelle motorisation qui mêle essence et moteur électrique. Autant le savoir. Car pour l’instant, le 1.4 turbo à hybridation légère ne permet pas d’évoluer sur quelques kilomètres en mode totalement électrique.