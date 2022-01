On apprécie cette salade élaborée initialement à base de persil et de boulghour, assaisonnée d’un mélange de menthe fraîche, d’oignons, de jus de citron et d’huile d’olive ! Nous vous en présentons une version « revisitée » ci-dessous où le blé concassé est remplacé par du chou-fleur. Si le taboulé a pris son envol pour être dégusté dans le monde entier, chez nous particulièrement en accompagnement d’un bon barbecue à la belle saison, à l’origine, ce mets froid est issu de la cuisine libanaise.

Le mot « taboulé » dérive du dialecte arabe levantin septentrional « tabūleh », lui-même issu du verbe « tabbala » signifiant « assaisonner ». Au Liban, cette salade est souvent servie avec de la laitue romaine, des feuilles de chou blanc ou des feuilles de vigne fraîches et fait partie des différents plats qui composent le mezzé libanais.