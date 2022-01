Agenda des sorties

Paulus Schäfer Trio & Dominique Paats

Improvisations fulgurantes et grooves éclatants. Paulus Schäfer fait en effet partie de la fine fleur des guitaristes néerlandais de jazz manouche. Une alchimie magique est née entre lui et le virtuose de l’accordéon Dominique Paats. L’association de la guitare acoustique et de l’accordéon jazz est comme un vent nouveau dans la musique manouche.

Le 15 Janvier, Centre culturel Les Riches Claires, rue des Riches-Claires 24, 1000 Bruxelles.

https://lesrichesclaires.be/