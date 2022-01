La princesse Delphine se confie sur son anorexie: «À 15 ans, j’ai failli mourir»

Mercredi soir, RTL TVI et la VRT diffusaient un documentaire inédit sur la princesse Delphine de Saxe-Cobourg. « Delphine, mon histoire », réalisé par Chris Michel sur une proposition de Delphine elle-même, est revenu sur l’enfance de la princesse, ses relations avec le roi Albert, le moment où son existence a été rendue publique, son combat pour être reconnue comme fille du roi, etc.

Le fait de savoir que le roi Albert était son père a été un déclic pour Delphine. Car entre ses 13 et ses 17 ans, la jeune fille a souffert d’anorexie. « Je voulais disparaître, alors j’ai arrêté de manger […] Je ne pouvais pas contrôler tout ce qui m’entourait. Je pouvais contrôler ma nourriture », explique-t-elle, se sentant à l’époque mal dans sa peau et laide.

Lorsqu’elle avait 15 ans, la fille « cachée » du roi ne pesait plus que 30 kilos, alors qu’elle mesurait 1,74m. « J’ai failli mourir. Les médecins ont prévenu ma mère que mon cœur allait lâcher. J’étais si maigre […] Il ne restait plus rien de moi », raconte encore Delphine devant les caméras. Finalement, elle s’en est donc sortie grâce à l’art et à la fin du mystère sur sa naissance.