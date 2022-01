À la télé ce soir: «Le Grand cactus» et «Attaque à Mumbai» Voici notre sélection de programmes tv pour ce jeudi soir.

Capture d’écran RTBF

Par la rédaction Publié le 13/01/2022 à 09:50 Temps de lecture: 3 min

Suivez nos conseils pour une bonne soirée devant la télé ! Le Grand cactus, à 20h35 sur Tipik Au programme, un bilan des fêtes et les perspectives 2022 du Père Noël, le coup de gueule de Madame Rigide sur les cours à distance, et les des 400 ans de Molière à travers ses plus grands personnages. A l'occasion du lancement de l'émission, James Deano proposera un duplex musical spécial The Voice.

Attaque à Mumbai, à 20h30 sur RTL TVI 26 novembre 2008 à Mumbai. Des terroristes prennent d'assaut la gare centrale, le café Leopold puis se retranchent dans l'hôtel Taj Mahal après avoir fait de nombreuses victimes. Les hommes armés sont déterminés à tuer clients et employés du palace. Un groupe de survivants parvient à se mettre à l'abri... Les étoiles de Dominique Deprêtre Attaque à Mumbai (1re TV), à 20h30 sur RTL TVI - Trois étoiles d’Anthony Maras (2018) Menée à bien par un néophyte australien, cette reconstitution de l’attaque terroriste qui fit près de deux cents victimes à Bombay en novembre 2008 réussit à tenir en haleine jusqu’au bout, avec en figure de proue Dev Patel, le héros londonien du « Slumdog Millionaire » de Danny Boyle. Snowden, à 22h45 sur RTL TVI - Trois étoiles d’Oliver Stone (2016) Là aussi, du cinéma-vérité passionnant, quoique globalement dénué de style. Autour de l’excellent Joseph Gordon-Levitt et de la jolie Shailene Woodley qui incarne la compagne du lanceur d’alerte l’ayant depuis rejoint à l’Est, gravitent Melissa Leo, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Rhys Infans et… Scott Eastwood. La vie très privée de Monsieur Sim, à 20h30 sur La Trois - Deux étoiles de Michel Leclerc (2015) Cette adaptation du roman de Jonathan Coe était réputée délicate, et on peut dire que le réalisateur du « Nom des gens » s’en sort plutôt bien, grâce notamment à la performance du regretté Jean-Pierre Bacri, très crédible dans le rôle de l’anti-héros dépressif à la quête de son deuxième souffle. La séquence où il galvaude l’occasion de concrétiser enfin son amour de jeunesse amène le propos du film à son paroxysme, avec une Valeria Golino plus désirable que jamais ! Conspiracy, à 21h sur 13e Rue - Deux étoiles de Michael Apted (2017) Le dernier titre du réalisateur anglais de « Gorky Park », « Gorilles dans la brume », « Enigma » et « Le monde ne suffit pas », lequel s’est discrètement éteint en janvier 2020 à la veille de ses 80 ans. Du déjà-vu, certes, mais toujours efficace et passionnant, avec derrière Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich et même Michael Douglas. Photo de famille, à 21h10 sur France 3 - Une étoile de Cécilia Rouaud (2018)