Surfons tranquille: des escrocs utilisent Amazon pour vous arnaquer

C’est le temps des soldes. Et c’est l’occasion de vous partager une alerte des experts de la société ESET au sujet de ce géant de la vente en ligne. Ils ont constaté que des escrocs utilisaient Amazon pour récupérer les données personnelles d’utilisateurs ou les données d’accès liées à leur compte. Vous recevez un mail de confirmation précisant que votre commande est bien enregistrée. Et là, surprise parce que vous n’avez pas effectué d’achat récemment ! En ouvrant le lien, vous arrivez sur une page qui correspond tout à fait à la page d’accueil d’Amazon. Et en introduisant identifiant et son mot de passe, vous les mettez à disposition des pirates. Autre risque, celui de l’installation d’un logiciel d’enregistrement de frappe qui va observer votre activité sur le clavier, ce qui permettra la récupération de données de connexion mais également, par exemple, les informations relatives aux paiements effectués.