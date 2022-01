Testé pour vous : Adobe Photoshop Elements 2022 & Premiere Elements 2022

Comme il en a l’habitude en fin d’année, Adobe vient de mettre à jour ses deux logiciels grand public (Mac ou Windows) destinés l’un à la retouche photo et l’autre au montage vidéo. Ils sont aussi disponibles séparément au prix d’environ 100 € chacun. Les éditions 2022 se distinguent particulièrement par l’ajout d’une dose d’intelligence artificielle (système Sensei) et de multiples filtres et effets. Avec eux, il devient par exemple possible d’ouvrir les yeux d’un sujet qui les avaient fermés lors de la prise de vue. On peut aussi se transformer en graphiste et déplacer ou supprimer des éléments de l’image qui en atténuent l’impact : un objet, une personne... En vidéo, on enrichira ses enregistrements d’incrustations animées, on les recadrera ou on jouera avec de doubles expositions.