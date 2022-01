La vogue du padel

En Espagne, il a réussi à détrôner le tennis, rien de moins ! Le padel y est devenu le deuxième sport national… après le football. Des millions d’adeptes pratiquent ce jeu apparu en Espagne il y a une cinquantaine d’années. Chez nous, ce sport de raquette a mis plus de temps à arriver, mais maintenant qu’il est mieux connu, il se développe à une vitesse fulgurante. Ses terrains caractéristiques encadrés de hautes vitres poussent un peu partout dans les clubs de tennis déjà existants ou dans des complexes tout neufs. C’est le cas à Saint-Georges, près de Liège, où le plus grand centre de padel de Wallonie vient d’ouvrir ses portes : 5 terrains en intérieur et 4 à l’extérieur ! L’idée est venue de deux grands sportifs belges : le joueur de tennis Steve Darcis et son ami footballeur Guillaume Gillet.