Incarnez Dali, un renard artiste qui aimerait récupérer un maximum d’œufs de couleur dans le poulailler ! « Dali le renard » est un jeu au matériel particulièrement agréable : un grand poulailler, des œufs et des dés. À votre tour, lancez les dés par la cheminée du poulailler. Les dés vous donneront des couleurs, il s’agit des œufs que vous pourriez choisir, mais un dé vous indiquera également quel œuf est protégé par le fermier ! Et très ludiquement, vous pourrez appuyer sur la porte du poulailler de la couleur sélectionnée pour préparer votre œuf. Et c’est là que commence véritablement l’aventure : souhaitez-vous vous arrêter et récupérer votre gain ou êtes-vous un peintre gourmand qui souhaite d’autres œufs de couleurs ?!