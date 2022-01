Test – GTFO: le shooter coopératif

GTFO, c’est un de ces jeux de coopération duquel on ne sort pas indemne. Et pour cause, le pitch annonce directement la couleur. Quatre prisonniers sont envoyés dans un complexe souterrain construit sur le site d’astéroïdes pour y effectuer des tâches pour une entité du nom de The Warden. Bien évidemment, comme on peut s’y attendre, tout ne se passe pas comme prévu dans les galeries souterraines. Les quatre prisonniers vont faire face à des créatures extraterrestres tout en résolvant diverses énigmes. Vous l’aurez compris, ce n’est pas en jouant à GTFO que vous vous sentirez en sécurité. À chaque fois que vous pénétrerez dans une salle, vous ferez soit face à l’obscurité, soit aux extraterrestres, soit au deux !