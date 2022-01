Une guerre gagnée, un roi perdu!

En 1944, notre territoire est libéré mais, en décembre, l’Allemagne lance une dernière offensive chez nous. C’est la célèbre Bataille des Ardennes avec la résistance acharnée des Américains dans la ville de Bastogne. Après, les Allemands furent refoulés chez eux où, attaqués par les Anglais, les Américains et les Russes, ils durent capituler le 8 mai 1945.

En Asie, le Japon résistait encore et pour éviter que les combats ne provoquent d’autres milliers de victimes, les Américains choisirent de frapper un grand coup en utilisant une arme nouvelle, terrifiante : la bombe atomique. Deux de ces bombes furent lancées sur Hiroshima et Nagasaki, deux grandes villes japonaises qui furent totalement détruites et, cette fois, le Japon dut capituler à son tour. Il faut savoir que ces bombes ont pu être réalisées grâce à la Belgique et à l’uranium venu du Congo et que nous avions vendu aux Américains.