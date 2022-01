Air de familles: adopter un enfant

Tout projet d’adoption doit privilégier les besoins d’un enfant privé de famille, ses intérêts, ses droits et s’inscrire dans un dispositif de cheminement balisé par des principes éthiques reconnus par les conventions internationales et la législation belge. Les parents qui souhaitent adopter vont donc devoir s’armer de patience car la procédure peut prendre plusieurs années avant de se concrétiser par l’arrivée de l’enfant. La préparation est la première étape, obligatoire, de tout projet d’adoption. Assurée par la Direction de l’adoption, elle permet d’informer et de sensibiliser les candidats adoptants aux différents paramètres qui sont en jeu et aux conséquences concrètes que l’adoption pourra avoir sur leur vie et celle de l’enfant.