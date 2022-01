Martin et Osa Johnson

Contrairement aux couples mythiques qui ont fait les belles ou sombres heures du cinéma, ou encore ceux qui se sont soudés dans le crime – Bonnie & Clyde, pour ne citer que celui-là –, le duo des Américains Johnson s’est, lui, aimé sous le signe de l’aventure. La grande, celle qui emmène au bout du monde, dans des territoires reculés et sauvages. La photo qui les représente au zoo de Londres en octobre 1920 ne leur rend pas service, elle renvoie d’eux une image superficielle : un gangster fantasque cigare à la bouche et sa dame gantée et en fourrure s’offrant l’excentricité de poser avec des primates dans les bras. Pourtant, nous sommes loin du compte. Bien que peu connus contrairement à d’autres explorateurs du XXe siècle, Martin et Osa sont des pionniers du film documentaire.