Les grandes dynasties familiales (8): les Mulliez, les rois de la grande distribution

L’histoire se déroule il y a dix ans, en 2012, à la frontière franco-belge. Elle va attirer l’attention de tous sur un patelin jusque-là inconnu au bataillon : Néchin, entité de la commune d’Estaimpuis, en terre wallonne. Toujours prêt à rudoyer sa patrie, Gérard Depardieu annonce vouloir s’y installer. Il déménage avec armes et bagages. La presse locale titre « Obélix chez les Belges ». Depardieu a sauté la frontière. Il n’en est pas à une sortie près. Il s’installe dans une demeure un peu austère, l’ancien bâtiment des douanes. Il éructe de plaisir, accueilli à bras ouverts par le bourgmestre Daniel Senesael. Entre l’acteur tonitruant et le maïeur affriolant, le courant passe. Mais Néchin en Une attire surtout l’attention sur une surprenante réalité, connue des gens du coin, mais moins du grand public. Sur l’avenue Reine Astrid habite une bonne partie de la famille Mulliez, des entrepreneurs du Nord de la France, au firmament des grosses fortunes. Leurs propriétés ressortent dans cette modeste commune rurale, entre champs et labours.