Jennifer Lopez en tête de l’«Arnaque en talons»

C’est l’histoire aussi vraie que sulfureuse de la révolte d’une poignée de strip-teaseuses new-yorkaises, lassées de voir leurs émoluments ponctionnés par les commissions aux patrons de bars, entremetteurs et organisateurs de parties fines. Elles ont dès lors décidé de monter leur propre business selon une technique assez simple consistant à faire passer les clients « à la poudre » avant de les dépouiller durant leur sommeil. Rares sont ceux qui sont en état de rouspéter. Jusqu’au jour où, inévitablement, les enquêteurs du New York Police Department tombent sur l’arnaque. Révélée par un article à sensation dans un magazine très connu de « Big Apple », l’affaire a ému toute l’Amérique et attiré l’attention de Lorene Scafaria, la réalisatrice de « Jusqu’à ce que la fin du monde nous sépare » (comédie dramatique avec l’improbable couple formé par Steve Carell et Keira Knightley) et « Ma mère et moi » (sublimant Susan Sarandon en veuve joyeuse).