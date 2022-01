À la télé ce soir: «Mission : impossible III» et «Meurtres dans le Jura» (vidéos)

«Meurtres dans le Jura» à 20h50 sur La Une

Rose Tournaut, une guérisseuse, est retrouvée morte à son domicile, le corps recouvert de pétales blancs. Une mise en scène qui évoque la légende de la Dame blanche, un fantôme supposé hanter les abords du lac de Vouglans. Alors que les enquêteurs débutent les investigations, un second meurtre est commis...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Marquise » à 13H35 sur Arte - Trois étoiles

de Véra Belmont (1997)

La bagarre entre l’auteure et Sophie Marceau a ruiné la sortie de cet original et brillant hommage à la langue de Molière et de Racine, lesquels s’affrontent sous les traits respectifs de Bernard Giraudeau et Lambert Wilson. Le pompon, toutefois, c’est Thierry Lhermitte en Louis XIV tirant les ficelles de façon jouissive. Dialogues en vers, tournage à Cinecitta et musiques de Lully, Marais et Charpentier orchestrées par Jordi Savall: à (re)découvrir absolument!

« Les bonnes intentions » à 22H45 sur France 3 - Deux étoiles

de Gilles Legrand (2018)

Le moins qu’on puisse dire est qu’Agnès Jaoui est à l’aise dans le rôle de cette assistante sociale brassant tous les malheurs de la faune migratoire de la France contemporaine! Une comédie douce-amère un peu inégale mais globalement drôle et surtout pleine d’émotion, à l’image de son héroïne.

« Brume » à 22H20 sur Tipik - Deux étoiles

de Frank Darabont (2007)

Les vieux démons de l’Oncle Sam sont omniprésents dans ce film d’horreur assez terrifiant tiré d’un roman de Stephen King. Trop démonstratif pour convaincre totalement tant les inconditionnels du genre que ceux de l’auteur de «La ligne verte» et des «Évadés».

« Mission : impossible III » à 20H15 sur AB3 - Deux étoiles

de Jeffrey Jacob Abrams (2005)

Rescapé de l’abracadabrant numéro 2 de John Woo, Tom Cruise revient les pieds plus ou moins sur terre dans ce troisième volet de la saga nettement plus romantique – un peu trop même – et relevé par la présence d’un Philip Seymour Hoffman démoniaque dans le rôle de l’adversaire à éliminer.

« Renaissances » à 22H15 sur AB3- Deux étoiles

de Tarsem Singh (2015)

L’auteur indien des «Immortels», «The Cell» et «Blanche-Neige» (version Julia Roberts en sorcière) adopte un style beaucoup plus classique avec cette bonne série B dont les nombreux rebondissements trouvent une explication logique au bout d’un récit de cavale assez palpitant et marqué par une amusante référence cinéphilique directe au «Vieux fusil» de Robert Enrico. C’est Ryan Reynolds qui prend le relais de Ben Kingsley pour affronter le mauvais de service incarné par le dénommé Matthew… Goode.