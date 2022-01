La YouTubeuse Adalia Rose est décédée

Sa famille a partagé la triste nouvelle sur Facebook : « Le 12 janvier 2022 à 19 heures, Adalia Rose Williams a été libérée de ce monde. Elle y est arrivée tranquillement et l’a quitté tranquillement, mais sa vie était loin d’être aussi simple. Elle a touché des millions de personnes et a laissé la plus grande empreinte sur tous ceux qui l’ont connue. Elle ne souffre plus et danse maintenant sur la musique qu’elle aime. J’aimerais vraiment que ce ne soit pas notre réalité, mais c’est malheureusement le cas. Nous voulons dire merci à tous ceux qui l’ont aimée et soutenue. »