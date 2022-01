Le prince Andrew sera-t-il expulsé de sa résidence royale estimée à 35 millions d’euros?

Désormais, il est question de ses avantages royaux. Selon le journal britannique, The Sun, le prince Andrew pourrait être expulsé de son manoir, le Royal Lodge. En 2003, ce dernier a signé un bail de 75 ans pour cette résidence en échange d’un montant de 1 million de livres sterling, une somme payée par le fonds de la couronne. Le manoir, situé à 5 km du château de Windsor est estimé à 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros), rapporte The Sun. Le prince Andrew n’est pas le seul à occuper les lieux, son ancienne épouse Sarah Ferguson y vit elle aussi, mais dans une autre aile de la demeure.

The Sun avance que le prince Andrew pourrait toujours emménager dans l’ancienne résidence des Sussex, Harry et Meghan s’il se retrouvait expulsé de Royal Lodge.

Perte de ses titres