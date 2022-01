Après la mort de Jean-Jacques Beineix, les chaînes changent leurs programmes télé

Le réalisateur Jean-Jacques Beineix est décédé ce jeudi 13 janvier des suites d’une longue maladie. Il était connu notamment pour son film « 37º2 le matin » qui a révélé l’actrice Béatrice Dalle et a été nommé pour de nombreuses récompenses dont les César, les Oscar ainsi qu’aux BAFTA et aux Golden Globes. Le film s’est hissé au range de film culte à sa sortie en 1986, et a été vu par plus de 3,6 millions de spectateurs en salle.

La semaine prochaine, Arte a décidé de programmer ce classique le samedi 22 janvier à partir de 20h50, il sera aussi disponible sur la plateforme arte.tv. La chaîne lui rend aussi hommage dans la description du programme en écrivant : « Lorsque, sur les traces du très en vogue Philippe Djian, Jean-Jacques Beineix réalise 37º2 le matin, c’est toute une génération qui s’embrase pour cette passion déchirante aux faux airs de road movie. Aux côtés de Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle, repérée lors d’un casting de rue, dévore l’écran, entre sourires carnassiers d’une ingénuité désarmante et irrépressible violence ».