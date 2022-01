Record atteint en 2021 pour les plaques d’immatriculations personnalisées

Le nombre de plaques d’immatriculation personnalisées ne cesse d’augmenter et l’année 2021 marque un record avec plus de 3.000 demandes supplémentaires.

Seriez-vous prêt à payer le prix pour une plaque d’immatriculation personnalisé avec un mot en particulier, ou bien le nom de votre entreprise pour faire de la publicité par exemple ? C’est en tout cas le choix qu’on fait 11.021 personnes en 2021 selon le SPF mobilité, rapporte SudInfo. Si ce chiffre ne vous dit trop rien, ils étaient 7.976 en 2020 a s’offrir une plaque personnalisée, 6.503 en 2019 et 5.949 en 2018.

Le quotidien rapporte les motivations d’un automobiliste Namurois, Pierre Honnay, qui travaille dans la construction de piscine et qui a naturellement immatriculé sa Porsche Cayenne, « PISCINE ». Pour rendre sa publicité affichée derrière sa voiture plus efficace, le Namurois a décidé de changer sa plaque d’immatriculation il y a quatre ans, après avoir vu une voiture immatriculée « CASTOR ».

Des plaques qui surprennent

Il rapporte que ce détail a un impact certain sur les personnes qui voit sa plaque d’immatriculation. « Les gens sont tellement interloqués qu’ils photographient ma plaque quand je roule sur l’autoroute. Ou, quand je croise des piétons, je vois leur regard et je lis le mot piscine sur leurs lèvres. Je me suis fait plusieurs clients de cette façon ! Alors, compte tenu du fait que je déduis cette plaque de mes impôts, comme frais publicitaires, ces 1.000 euros ne représentent pas grand-chose, au vu des nombreux clients qu’elle a pu m’amener » explique-t-il à SudInfo.

Une plaque qui peut faire des envieux et peut aussi être volée. Malheureusement, comme le souligne le Namurois, une plaque volée est une plaque radiée à vie. Finalement, l’homme s’est résolu à forer 8 trous au lieu de quatre dans sa Porsche pour accrocher sa plaque avec des « vis antivol ».