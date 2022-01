À la télé ce soir: «Kingsman: le cercle d’or» ou «Le cas Richard Jewell»

Le quartier général du Kingsman, l'élite du renseignement britannique, est attaqué. Seuls deux agents, Eggsy et Merlin, survivent au carnage. Ces derniers découvrent alors l'existence du Statesman, une puissante organisation américain, avec laquelle ils doivent impérativement collaborer pour faire face à une menace encore plus grande. Ensemble, entre l'Italie et le Cambodge, ils vont devoir affronter la redoutable Poppy Adams, une trafiquante à la tête du cartel de drogue le plus puissant du monde, le Cercle d'or, afin de sauver la planète des griffes de cette impitoyable ennemie, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

« Le cas Richard Jewell », à 21h10 sur France 2

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux Olympiques d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI, mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Scream », à 20h15 sur Plug RTL - Quatre étoiles

de Wes Craven (1996)

Qui d’autre que l’auteur des « Griffes de la nuit » pouvait synthétiser au mieux le cinéma d’épouvante ayant lui aussi ses lettres de noblesse ? Disparu en 2015 à l’âge de 76 ans, le natif de Cleveland a fait de ce pilote d’une saga, par ailleurs devenue culte, un pur chef-d’œuvre où tout y est, même la cinéphilie et l’humour, le sommet de la jubilation étant atteint dans la fameuse « scène du téléviseur » à faire… périr de rire.

« Vertigo (Sueurs froides) », à 21h00 sur Arte - Quatre étoiles

d’Alfred Hitchcock (1958)

Le meilleur titre du « grand maître incontesté du suspense » et aussi l’un des plus beaux films de tous les temps, partiellement dû au hasard puisque la présence devenue mythique de Kim Novak résultait de la grossesse de Vera Miles ! Son intrigue indicible, son ambiance morbide, sa fin tragique, sa BO signée Bernard Herrmann et son fabuleux décor californien donneront toujours… le vertige.

« Supercondriaque », à 20h45 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Dany Boon (2014)

Depuis le succès monstrueux des « Ch’tis », son acteur et réalisateur est devenu la cible inévitable de tous les esprits chagrins que compte la critique hexagonale. Cette histoire de malade imaginaire entraîné presque malgré lui dans un complot pseudo-terroriste n’est pourtant pas piquée des vers, et le retour de Kad Merad dans le giron de son ami nordiste est une réussite totale. Le résultat est certes un peu tiré par les cheveux, mais n’est-on pas dans une comédie s’affichant sans aucun détour comme telle ?

« Anna », à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles

de Luc Besson (2019)