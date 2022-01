À la télé ce soir : « Everest » et « Mulholland Drive » (vidéos)

Depuis des années, Rob Hall, tout comme son ami Scott Fischer, emmène des touristes sur l'Everest, le plus haut sommet du monde. L'afflux de grimpeurs rend l'ascension encore plus difficile. En ce mois de mars 1996, Rob et Scott profitent d'un créneau favorable pour se lancer avec leur groupe...

« Mulholland Drive », à 20h55 sur ARTE

Victime d'un violent accident de voiture à Mulholland Drive, près de Beverly Hills, une jeune femme, Rita, parvient à s'extraire de la carcasse du véhicule. Totalement désorientée en pleine nuit, devenue amnésique, elle s'enfonce dans la forêt et, paniquée, se réfugie dans une demeure inoccupée...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le fanfaron », à 23h15 sur ARTE – 4 étoiles

de Dino Risi (1962)

Mal accueilli à sa sortie mais hardiment défendu par le bouche-à-oreille, ce titre devenu culte en a inspiré directement un autre, l’« Easy Rider » de Dennis Hopper. Coécrite par Ettore Scola, une ode tragicomique à la liberté et à l’insouciance, à l’époque du miracle économique italien matérialisée par la magnifique Lancia Aurelia B24 pilotée par l’exubérant Vittorio Gassman. Son trop sage partenaire aurait dû être joué par Jacques Perrin, dont l’indisponibilité profita à Jean-Louis Trintignant.

« Everest », à 20h05 sur CLUB RTL – 2 étoiles

de Baltasar Kormákur (2015)

Tiré de faits dramatiques survenus voici tout juste vingt ans, un film catastrophe montagnard à la fois réaliste et convenu, servi par une belle distribution et des images à couper le souffle. Ce sont pourtant bel et bien les Dolomites et les studios de Cinecitta qui préfigurent le « sommet du monde » dans la plupart des séquences. Ah, cette magie du cinéma…

« Mulholland Drive », à 20h55 sur ARTE – 2 étoiles

de David Lynch (2001)

En parlant de thriller énigmatique, un authentique euphémisme avec cette réalisation tirée du pilote avorté d’une série télé refusée par les producteurs, et dont l’auteur lui-même ne put dévoiler les zones d’ombre laissées… au hasard ! On a surtout crié au génie en France, sur la Croisette avec le César du meilleur film en langue étrangère. Tout au plus pourrait-on évoquer de belles images sans queue ni tête.

« Mado », à 21h00 sur FRANCE 5 – 2 étoiles

de Claude Sautet (1976)

Romy Schneider ne fait qu’une apparition hélas anecdotique dans ce film choral et généreux dénonçant la corruption en pleine France « giscardienne », qui valut à Jacques Dutronc une nomination au César du meilleur second rôle et à Jean-Pierre Ruh sa première statuette du meilleur son. Il en obtiendra en effet une deuxième pour le superbe « Diva » de Jean-Jacques Beineix en 1982.

« Rive droite, rive gauche », à 21h00 sur TV5 MONDE

de Philippe Labro (1984)