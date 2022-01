La veuve d’un soldat américain reçoit une lettre de son mari 76 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale

C’est une lettre émouvante et étonnante qu’a finalement remis la poste américaine, USPS, avec plus de 70 ans de retard. Ce courrier, c’est celui de John Gonsalves, un soldat américain déployé en 1943 à l’âge de 22 ans en Allemagne.

Le 6 décembre 1945, le soldat écrit à sa mère pour lui détailler son quotidien, le mauvais temps, la nourriture de mauvaise qualité et sa volonté de retrouver les siens. « Très chère maman, j’ai reçu une autre lettre de toi aujourd’hui et je suis heureux d’apprendre que tout va bien. [Pour moi aussi], mais la nourriture ici est globalement assez mauvaise. Beaucoup d’amour et de baisers de la part de ton fils, Johnny », lit-on dans la lettre révélée par le Washington Post.