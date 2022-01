Un tournage a bien failli coûter la vie à Juliette Binoche

C’était en 1991 sur le tournage des « Amants du Pont-neuf », de Leos Carax. Ce jour-là, l’actrice travaille sur une scène d’eau. "S'il avait fallu mourir pour jouer quelque chose, je pense que... j'avais un côté où je pouvais aller très loin. J'ai failli me noyer dans une des scènes. Ça m'a quand même perturbée », a-t-elle expliqué. « J'ai choisi la vie à ce moment-là. J'étais au fond de l'eau et je n'arrivais pas à remonter. Il y a vraiment eu un éclat de 'oui' qui était comme un contrat avec moi-même. »

Trente ans plus tard, le public la retrouve dans un rôle bien plus sécurisant : celui de Marianne Winckler, une écrivaine qui se fond dans la vie d’une femme de ménage à bord des ferries entre l’Angleterre et la France. Une façon pour le personnage de prendre conscience et de révéler la précarité du métier, tout comme Florence Aubenas l’a initialement fait dans son livre « Le Quai de Ouistreham ».