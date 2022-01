Gilbert Montagné scandalisé par les propos d’Eric Zemmour sur les enfants handicapés (vidéo)

Eric Zemmour, candidat d’extrême droite à la présidentielle française, a déclaré le 14 janvier que les enfants en situation de handicap devraient être placés dans des établissements spécialisés plutôt que d’être en classes avec les autres élèves. Il existe selon lui aujourd’hui une « obsession de l’inclusion ».

Des propos qui n’ont pas manqué de faire bondir le chanteur Gilbert Montagné, atteint de cécité depuis son enfance. « La stupidité, c'est de penser que ces gens-là, faut les mettre dans des endroits où ils sont entre eux, comme ça, ça ne dérange personne. Comme si on dérangeait. Évidemment que non. Il est évident que dans certaines situations, les enfants préfèrent peut-être être dans des établissements spécialisés, mais ce ne doit représenter qu'une minorité. Nous devons être à vos côtés et vice-versa », a-t-il déclaré à BFMTV. « Nous faisons partie du même monde. Quand j'étais petit, je ne souffrais pas de ma déficience visuelle. Je souffrais du fait qu'on ne me prenait pas à l'école maternelle d'à côté. Je souffrais de faire trois quarts d'heure de métro le matin et le soir pour aller au seul jardin d'enfants à Paris qui voulait bien accueillir des enfants comme moi, les enfants déficients visuels. »