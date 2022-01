Une législation complexe

Peut-être l’ignoriez-vous, mais le 1er janvier est une date officiellement reconnue comme étant la Journée du domaine public. Concrètement, ce jour voit entrer dans le domaine public les œuvres d’art qui étaient jusqu’à une certaine date protégées par la loi sur le droit d’auteur et qui peuvent donc au lendemain de ce moment-là être utilisées, copiées, adaptées, rééditées, détournées en toute liberté sans demander d’autorisation et sans devoir délier les cordons de la bourse. Selon l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), qui l’indique sur son site internet, le droit d’auteur est « un terme juridique désignant les droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques » qui permet à l’auteur de recevoir « une compensation financière pour l’exploitation de son œuvre par des tiers ». Toute sa vie, l’auteur bénéficie des fruits de son œuvre. Une fois qu’il décède, ce sont ses « ayants droit » qui récupèrent les droits.