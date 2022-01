«Ma gueule fait la gueule, c’est comme ça!»

Un an après la disparition de Jean-Pierre Bacri, emporté par un cancer à 69 ans, Valérie Benaïm lui consacre une biographie tendre et complice.

Retour sur la vie du « râleur » le plus apprécié du cinéma français. La vague d’amour et d’émotion provoquée par le décès de Jean-Pierre Bacri le 18 janvier 2021 a profondément touché Valérie Benaïm. En hommage, elle lui consacre un livre, coécrit avec Sandra Freeman, amie d’enfance d’Agnès Jaoui. De la jeunesse de ce pied noir passée à Cannes dans un milieu modeste à la carrière de comédien et scénariste (« Le grand pardon », « Subway », « Un air de famille », « Didier »…), cet ouvrage revient sur la complexité de la personnalité de Jean-Pierre Bacri.

Il laisse l’image de l’éternel râleur mais pour de nobles causes !