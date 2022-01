Géraldine Pailhas: «J’ai du mal avec cette manie de vouloir placer les gens dans des cases»

Voilà une comédie romantique qui tranche avec ce qu’on a l’habitude de voir !

Oui, j’ai aimé que Christopher (Thompson, le scénariste et réalisateur, son compagnon à la vie, ndlr) ancre les personnages dans deux univers souvent maltraités au cinéma. Notamment celui de la mode, parce que chaque fois qu’il est abordé dans les films, c’est pour montrer des personnages fantasques, superficiels, voire décérébrés. Ce n’est pas le cas ici. On voulait de vrais personnages, écrits, bien dans leur univers, avec lesquels on vibre, auxquels on s’identifie aussi…

Au-delà de l’aspect romantique, le film dresse avant tout le portrait d’une femme d’aujourd’hui…