Fin de semaine - quatre étoiles

Ce nouvel essai d’Abel Tesfaye, alias The Weeknd, se nourrit en partie de la rancœur générée par le peu de succès de son précédent opus, en partie aussi de ses amours naissantes avec une actrice très célèbre ex-Madame Brad Pitt. Il est raconté en voix off par Jim Carrey lui-même et offre de grands moments de musique et d’émotion. Encore !