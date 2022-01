Claire Laffut : «On me trouvait trop jolie pour être crédible»

La tête de Claire Laffut n’est pas que bien faite et (très) bien remplie, elle est aussi de celles sur lesquelles s’accumulent les casquettes. Cette mannequin, chanteuse, auteure et compositrice autant que plasticienne sort un premier album intitulé « Bleu ». Un disque d’une débutante qui ne craint pas de s’afficher comme telle, toute à l’onirisme de ses premiers pas. Ça tombe bien, c’est exactement ce qui fait qu’on est complètement bleu d’elle.

Au regard de votre parcours, on aurait tendance à penser que vous êtes une artiste, dans l’acception la plus large du terme, encore plus qu’une chanteuse.