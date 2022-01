Test – Gear.Club Unlimited 2

Née sur mobile, la série des Gear.Club était parvenue à s’imposer sur Switch comme la série incontournable pour tous les amateurs de grosses cylindrées. Deux ans après la Switch, c’est au tour des consoles de salon d’accueillir le jeu de course arcade Gear.Club 2, dans sa version intégrale, qui intègre les multiples extensions sorties depuis 2019. Forcément, il y a beaucoup plus de concurrence sur Xbox et PlayStation, mais Gear.Club 2 parvient toutefois à tirer son épingle du jeu avec son gameplay arcade à la fois fun et technique, son contenu colossal et son étonnante diversité. On dénombre au total une soixante de véhicules sous licence, parfaitement modélisés, qui pourront être utilisés dans plus de 250 courses différentes.