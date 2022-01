L’année 2021, qui est désormais derrière nous, aura eu la bonne idée de remettre au goût du jour un style ludique bien particulier, celui du jeu de plis. Mais si, vous connaissez certainement les jeux de plis : la belote, le bridge, le tarot ou encore The Crew, Hagakure… Dans ce genre-là, Jekyll vs Hyde innove et propose un jeu compétitif pour deux joueurs dans lequel nous plongeons dans l’œuvre de R.L. Stevenson. Un joueur incarne le Dr Jekyll, cherchant à cacher sa double nature, tandis que l’autre incarne Mr. Hyde, son alter ego, et cherche à le dominer et à le faire basculer dans les ténèbres. Hyde aura trois manches pour tenter de faire gagner les ténèbres, et pour cela il cherche le chaos et à creuser la plus grande différence de plis entre les deux joueurs. Quelques cartes apportent des pouvoirs et viendront bousculer le calcul des couleurs et des chiffres qui s’opèrent généralement dans les jeux de ce genre. Un jeu taillé pour 2 joueurs, dès 10 ans, où les parties s’enchaîneront en offrant toujours autant de plaisir et de stratégie.