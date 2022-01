Surfons tranquille: les cybercriminels utilisent la crainte du Covid

Janvier nous donne l’occasion de vous partager les estimations des entreprises de sécurité informatique en ce qui concerne les risques auxquels nous allons être confrontés. 2021 a vu exploser le nombre de cyberattaques et les sociétés nous confirment que cela va continuer à augmenter. Sans surprise, la situation sanitaire va être exploitée et les cybercriminels vont adapter leurs techniques avec, pour premier objectif, de voler nos données. Les experts nous expliquent que les pirates vont notamment utiliser les fausses informations au sujet des campagnes de vaccination et de la pandémie. Ce qui va leur permettre de faire réagir les personnes visées lorsqu’elles recevront des messages. Ils pourront ainsi les faire tomber dans le piège de phishing ou d’une arnaque. Les experts mettent également en évidence l’augmentation importante de fuites de données. Ce qui devrait permettre des intrusions dans les systèmes et leur blocage via un logiciel rançonneur.